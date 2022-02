Manifestations contre la guerre interdites et arrestations : "Vladimir Poutine se moque de l’opinion des citoyens de son pays"

Si les manifestations publiques sont pour l’instant limitées, le peuple russe fait malgré tout entendre sa voix. "Il y a un mouvement de révolte intime" indique Laeticia Spetschinsky "On aperçoit le mouvement de révolte publique dans les rues et la répression, mais sur le plan intime et sur les réseaux sociaux, ceux qui n’avaient pas osé s’exprimer avant le font. Ils s’expriment timidement, mais à titre individuel."

Ces messages, on les retrouve notamment sur le réseau VKontakte, un équivalent russe de Facebook. "Les Russes se sont détournés des outils que nous utilisons, donc on ne les voit pas nécessairement, mais il est évident qu’il faut percevoir cette douleur intime pour les Russes qui ne comprennent pas qu’on tire sur le peuple ukrainien, et ce même s’ils désapprouvent, moquent ou haïssent, pour certains, les choix des autorités ukrainiennes."

Si pour l’instant, aucune révolution populaire massive ne semble sur le point de se produire, Laeticia Spetschinsky termine en estimant que le rapport de force entre la population et Vladimir Poutine se jouera après le conflit : "Là, on est dans la guerre, on est dans l’immédiateté, dans un moment crucial. Je pense qu’à long terme, l’effet de cette agression sur l’Ukraine sera beaucoup plus important que les révélations de corruptions qui ont pu avoir lieu. Ici, c’est inacceptable au niveau social."