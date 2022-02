Manifestations au nom de la "liberté" : mais quelle liberté ?

Rôle de l’Etat : le "malentendu"

Pour mieux comprendre comment s’articulent la revendication de liberté et la critique de l’action étatique, il n’est pas inutile de prendre un peu de recul historique. Anne-Emmanuelle Bourgaux est constitutionnaliste et professeure en droit public (UMons, ULB), très attentive aux questions relevant de la démocratie.

Elle commence par souligner un point positif : l’engouement contemporain pour les droits et libertés.

On peut s’enthousiasmer qu’au 21e siècle, le progrès de la démocratie fait que les droits humains ont la cote, c’est ça aussi la démocratie. Ça fait partie du constat qu’on atteint une maturité démocratique, que les citoyens mobilisent le fait d’avoir des droits et libertés.

La constitutionnaliste rappelle qu’au 19e siècle, on avait une conception libérale de l’Etat, "selon laquelle pour être heureux on avait besoin que l’Etat s’abstienne de faire certaines choses : c’est comme ça qu’on retrouve dans notre Constitution ces belles libertés politiques, l’inviolabilité du domicile, la liberté d’expression, le fait que ce n’est que dans certaines conditions que l’Etat va pouvoir nous arrêter…". Au 20e siècle, ça ne suffit plus. "Après la deuxième guerre mondiale et l’avènement de l’Etat providence, on a dépassé l’idée que l’Etat devait juste nous laisser tranquilles. On est arrivé à une vision active des droits et libertés : l’Etat doit faire des choses pour nos droits culturels, pour nos droits économiques et sociaux."

Le 21e siècle est celui de l’approfondissement : "de plus en plus, on se demande si les générations à venir n’ont pas aussi des droits, pour certains si les animaux n’ont pas des droits, etc".

Le bémol, c’est cette attente terrible qu’il suffit de brandir ces droits et libertés pour clore le débat ; or au grand jamais ces droits et libertés ne sont absolus.

Pour Anne-Emmanuelle Bourgaux, il y a un malentendu, qui s’exprime aujourd’hui aussi bien dans le cadre des manifestations actuelles que dans la société en général. "Il y a une demande de valorisation des droits humains mais ils ne sont pas absolus parce qu’on vit en collectivité." La conquête des droits et libertés ne signifie pas que l’Etat ne peut rien faire. Cela signifie qu’il ne peut pas faire n’importe quoi : "on définit les conditions selon lesquelles l’Etat peut intervenir dans nos sphères de droits et libertés et on contrôle ces conditions."

Restreindre la liberté : oui si…

Il y a trois grands principes : "La première condition c’est la légitimité de l’objectif : ce n’est pas pour n’importe quelle raison que l’Etat va pouvoir restreindre nos droits et libertés. Deuxièmement, c’est la proportionnalité : même s’il poursuit un but légitime, il y a une proportionnalité qui doit être respectée entre la recherche d’une forme d’intérêt général, de l’objectif qu’on poursuit et le respect de ces droits et libertés – et cette balance est extrêmement délicate et discutable. Et troisième chose, c’est le principe de légalité. La Convention européenne de Strasbourg spécifie que ce soit en tout cas une norme claire, prévisible, accessible, dans cette idée qu’on peut restreindre nos droits et libertés mais que nous, on doit pouvoir savoir exactement comment, de manière claire, transparente, accessible."