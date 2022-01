Manifestation Uber à Bruxelles : les embarras en temps réel

Une manifestation des chauffeurs LVC (location de voitures avec chauffeurs) aura lieu ce lundi dans le centre de la capitale. Le rassemblement était prévu plus tôt ce matin sur le boulevard Pachéco, près du Botanique. Le cortège doit se diriger vers le boulevard du Régent, et plus précisément devant le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, puis les sièges des partis politiques PS et Ecolo.

Pour l’instant, cette manifestation se déroule dans le calme et ne provoque aucun embarras de circulation.