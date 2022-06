Manifestation: quelles sont les répercussions sur le trafic en général?

TEC

Pour connaître la liste des parcours supprimés, consultez le lien de votre région : https://letec.link/20juin2022-BW - Brabant wallon https://letec.link/20juin2022-CH - Charleroi https://letec.link/20juin2022-HT - Hainaut Un sur deux, c'est le nombre de bus qui devraient rouler aujourd'hui en province de Liège. https://letec.link/20juin2022-LV - Liège-Verviers https://letec.link/20juin2022-NL - Namur-Luxembourg

SNCB:

La SNCB ne manifeste pas aujourd'hui. Les trains roulent normalement.

Cependant, une forte affluence de voyageurs est attendue dans les trains à destination de Bruxelles-Nord. Il est conseillé de consulter le site internet ou l’application de la SNCB et éviter autant que possible les heures de pointe (par exemple, arrivée à Bruxelles-Nord entre 9 et 11 heures, et départ de Bruxelles-Midi entre 12h30 et 16 heures).