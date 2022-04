Manifestation : Perturbations sur les routes et dans les transports en commun

Une manifestation (action menée par le front commun syndical) aura lieu de 10h à 12h, à Bruxelles et aux quatre coins de la Belgique :

Devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), rue Ravenstein à Bruxelles. Mais d’autres actions sont également prévues dans les provinces : A Charleroi, une "action coup de poing" est annoncée alors qu’à Liège, une manifestation s’élancera du port pétrolier de Sclessin pour rejoindre la gare des Guillemins. Une manifestation en front commun CSC-FGTB-CGSLB est également prévue à Namur, au départ de l’hôtel de Ville. Des actions (distribution de tracts, rassemblement de militants) sont aussi annoncées en Wallonie picarde et dans le Brabant wallon, aux stations-service de Nivelles (sur l’E19) et de Bierges (sur l’E411). Les syndicats ont également prévu de mobiliser leurs militants en Flandre. Tout cela devrait engendrer des perturbations sur les réseaux du TEC, de la Stib et De Lijn, ont averti les sociétés de transport en commun devant le siège de la FEB dans le centre-ville de Bruxelles.



Il y a déjà des répercussions sur le trafic à (notamment) Bruxelles.

SUR LES ROUTES :

ON NOUS SIGNALE QUE QUELQUES MANIFESTANTS BLOQUENT CERTAINS AXES MENANT À LA CAPITALE.

- Opération escargot en cours sur l’E429 venant de Tournai à hauteur d’Enghien vers Bruxelles

- Embarras de circulation dans le centre de Bruxelles :

Ça ralentit sur l’Avenue Charles Quint vers la basilique, sur les axes autour de la gare du midi et sur la petite ceinture avec 20 minutes perdues entre la basilique et le tunnel trône vers le midi, et des files depuis la porte de Tervuren vers le centre.

DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN :

La circulation des métros, trams et bus va donc être perturbée aujourd’hui. Il est conseillé de prévoir un moyen de transport alternatif si possible.

Pour connaître le détail, consultez le lien de votre région :

https://letec.link/22avril22-BW Brabant wallon

Par contre point de vue SNCB, tout devrait rouler normalement.