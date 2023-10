Manifestation nationale : pourquoi les syndicats sont-ils descendus dans la rue ce jeudi à Bruxelles ?

De son côté, le ministre de la Justice estime cette loi nécessaire. Dans un communiqué envoyé avant la manifestation, il rappelle que le projet de loi a été élaboré en partie à la demande de la police et du bourgmestre de Bruxelles. Dans la capitale, plusieurs manifestations "sont détournées par des émeutiers, casseurs et hooligans voulant uniquement provoquer des violences et causer des dégâts", explique-t-on dans le communiqué, en donnant l’exemple de policiers blessés lors d’une manifestation en janvier 2022.

"Les manifestations pacifiques et légitimes sont trop souvent détournées par des individus qui n’ont rien à voir avec la manifestation en question, mais qui cherchent simplement la violence", fait-on remarquer au cabinet du ministre de la Justice pour justifier, puisque "ce sont souvent les mêmes individus qui se mêlent aux manifestants légitimes" qu’un juge ait désormais la possibilité d’exclure ces personnes des manifestations pendant un certain temps. C’est la même logique qui est suivie que celle interdisant les hooligans des stades de football.

"En excluant les émeutiers des manifestations par le biais d’une interdiction judiciaire, prononcée par un juge, celles-ci auront plus de chances d’être pacifiques, ce qui permet aux manifestants pacifiques d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux", estime-t-on du côté du cabinet du ministre de la Justice où l’on voit aussi dans ce projet de loi une manière de "renforcer la sécurité des manifestants pacifiques, des forces de l’ordre et du quartier où se déroule la manifestation".

Du côté du cabinet Van Quickenborne, on précise que l’interdiction de manifester "se limite aux individus dangereux" qui pourraient être interdits de manifester pour une durée maximale de trois ans, voire jusqu’à cinq ans en cas de récidive.

Pour encourir une peine d’interdiction de manifester, les personnes devraient être reconnues coupables d’avoir commis "une liste limitée d’infractions lourdes", des "faits graves de violence contre des personnes ou des agents de police et de destruction grave de biens d’autrui ou d’infrastructures publiques".

Le cabinet Van Quickenborne précise que "l’apposition de graffitis, le barbouillage de façades, le jet de pétards, crier contre un agent de police ou encore le fait de s’enchaîner sur la voie publique ne sont pas des motifs d’application de cette peine".

En outre, explique le cabinet, "le juge doit mettre en balance la gravité des faits et l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux" et "démontrer que l’émeutier a commis les actes délibérément et qu’il y a un risque réel de récidive".

Selon le cabinet du ministre de la Justice, "seuls les auteurs individuels peuvent être sanctionnés et jamais les organisateurs d’une manifestation ou d’une réunion pacifique". Une personne condamnée pourrait être interdite de manifester, mais pas de se mettre en grève. "Ce projet de loi ne change donc absolument rien au droit de grève. Les actions syndicales ou sociales ne sont pas visées par cette législation", explique le cabinet Van Quickenborne qui ne voit pas dans cette loi anticasseurs "une attaque contre le droit de manifester".