Manifestation nationale pour le pouvoir d’achat : "Il y a des bus qui roulent, il faut s’informer"

Ce lundi 20 juin, c’est donc jour de grève.

Cette journée d’actions et de revendications tombe alors que beaucoup de jeunes sont en pleine période d’examen. Puisque la grève était annoncée, les élèves, ou souvent leurs parents, sont tenus de trouver une solution pour rejoindre les écoles.

Pour tenter d’y voir plus clair sur la situation en Wallonie, la Première a fait le point avec Stéphane Thiery, directeur marketing et communication des TEC. Pour lui, c’est très clair, "il y a des bus qui roulent. Il faut simplement bien s’informer pour savoir si sa ligne roule ou si sa ligne est perturbée. Et ça, c’est visible sur tec.be".