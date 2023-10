Manifestation nationale : perturbations dans les transports publics Bruxellois

Comme attendu, la circulation des métros, des trams et des bus de la Stib est fortement perturbée ce jeudi matin, en raison de la manifestation nationale à laquelle une partie du personnel veut prendre part.

Ainsi à 6 heures, seule la ligne 1 de métro était exploitée, mais prolongée jusqu’à Erasme. Du côté des trams, 7 lignes circulent : les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92. Enfin, les bus aussi sont nettement moins nombreux. Circulent uniquement les lignes 12, 34, 36, 46 (entre Moortebeek et Anneessens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (prolongé depuis Simonis jusqu’à Etangs Noirs), 88 et 95.

Les informations, concernant la circulation des métros trams et bus de la Stib sont actualisées sur les différentes plateformes de la société de transports (sites web, réseaux sociaux, et applications).

Par ailleurs, la collecte des déchets aussi risque bien d'être perturbée dans la capitale. L’agence Bruxelles-Propreté a annoncé qu’une partie de ses agents participera à la manifestation nationale.

Les sacs blancs et jaunes risquent ainsi de rester sur les trottoirs de la Ville de Bruxelles, d’Anderlecht, d’Ixelles, de Saint-Gilles, de Molenbeek, Saint-Josse, Koekelberg, Schaerbeek et Forest. Des perturbations sont aussi prévues pour les sacs verts et orange. Bruxelles Propreté demande donc au maximum d’éviter de sortir les sacs avant la prochaine collecte.