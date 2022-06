Manifestation nationale : pas assez de trains prévus en province de Luxembourg selon les syndicats

Les grévistes luxembourgeois sont indignés. Ce matin, une délégation est partie en train depuis Arlon en direction de Bruxelles. Mais très vite, le train a été surchargé. Des dizaines personnes n’ont pas pu embarquer à Rochefort-Jemelle, Marloie et Ciney.

Pourtant, une demande de voitures supplémentaires avait été introduite comme l’explique Yannick Vincent, permanent syndical de la CSC enseignement Luxembourg : "Nous sommes montés à la gare d’Arlon mais il n’y avait aucun renfort au niveau des trains. Dès Marbehan, des gens étaient assis par terre. Et depuis Marloie et toutes les gares suivantes jusqu’à Namur, nos délégués ne savaient pas monter et donc on ne sait pas s’ils pourront nous rejoindre à Bruxelles. On a fait une demande pour renforcer le nombre de trains et comme d’habitude, la province de Luxembourg a été totalement oubliée".