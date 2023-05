Manifestation nationale : "Il y a actuellement une attaque à l’essence même de la grève", estime Thierry Bodson (FGTB)

Ce conflit, justement, pourrait-il se conclure un jour ? Thierry Bodson le martèle : la direction joue le pourrissement et refuse la négociation, les syndicats, eux, demandent "a minima" l’application de la loi Renault. "Lorsqu’il y a un licenciement de 9000 travailleurs, la loi Renault s’impose. Or, on constate aujourd’hui que Delhaize a trouvé une façon de contourner cette loi. […] Le politique doit maintenant rappeler Delhaize à l’ordre."

En attendant, la médiation entre la direction de Delhaize et les syndicats activée par le gouvernement a échoué. "Pour le moment Delhaize ne souhaite absolument pas sortir du schéma dans lequel il est entré. Nous ne voulons pas complètement supprimer ce schéma, il s’imposera, mais il y a des règles qui doivent être respectées", estime Thierry Bodson.