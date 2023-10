Manifestation nationale: des perturbations à prévoir ce jeudi sur le réseau TEC Liège-Verviers

Les transports en commun seront fortement perturbés demain, jeudi 5 octobre. C'est la conséquence de la journée d'action nationale menée en front commun,

pour dénoncer le projet d'interdiction judiciaire de manifester.

Une partie du personnel du TEC Liège-Verviers devrait prendre part à cette action et à la manifestation prévue à Bruxelles. Cela aura forcément un impact sur le réseau.

Plus de 50% du réseau perturbé

Le TEC Liège-Verviers annonce ainsi la suppression de 49 lignes. 67 autres seront perturbées, c'est-à-dire que certains bus ne passeront pas aux heures prévues. 97 autres lignes seront assurées normalement. Ce qui signifie en clair que plus de 50% du réseau sera perturbé ce jeudi.

Le TEC recommande aux usagers d'anticiper leurs déplacements en consultant le site letec.be ou l'application du TEC. Vous y trouverez en détails les lignes impactées.

Ce projet de loi ne choque pas que le personnel du TEC

"Je crois que ce projet de loi ne choque pas que le personnel du TEC" explique Jean-Louis Belluz, secrétaire permanent CSC pour le secteur transport. "Je pense qu'il choque tous ceux qui tiennent un tant soit peu à la démocratie parce qu'ici c'est carrément une nouvelle atteinte à un droit fondamental. Mettre des limites au droit de protester sur base qu'il y a régulièrement quelques casseurs qui viennent perturber les manifestations... Déjà, quand on manifeste un mécontentement, il me semble qu'on ne peut pas tout le temps revendiquer que ça se fasse avec des nez rouges et des coups de sifflet. A un moment donné, c'est clair que le ton monte. Et venir avec des propositions de loi comme celle-là, c'est vraiment lancer un mauvais signal. Et là, les travailleurs du TEC, comme d'ailleurs, veulent montrer encore demain leur mécontentement par rapport à ça."

Du côté de la SNCB en revanche, tous les trains rouleront normalement.