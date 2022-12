Manifestation nationale ce vendredi 16 décembre : transports en commun, aéroports, livraisons… le point sur les perturbations

Comme toujours, les transports en commun n’échappent pas aux conséquences liées à la manifestation, que ce soit en termes de mobilité à Bruxelles ou en termes de personnel.

Bien que les perturbations attendues soient encore difficiles à prévoir, un seul mot d’ordre pour tous les voyageurs peu importe le moyen de transport : consulter attentivement les différents canaux d’information.

La STIB roule avec un nombre de lignes réduit vendredi en raison de la manifestation nationale. En ce qui concerne le métro, seule la ligne 1 fonctionne et est prolongée jusqu'à Erasme, note la société de transports bruxelloise sur Twitter vers 6h30.

Pour ce qui est des lignes de tram, les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92 roulent. Les bus 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (prolongée jusqu'à Etangs Noirs), 95. Le T-bus 92 roule également. La société de transport en commun invite les voyageurs à prévoir des alternatives de déplacement au sein de la capitale.

Au niveau du TEC, de fortes perturbations sont en cours sur les réseaux de Charleroi, de Liège-Verviers et du Hainaut. Les réseaux de Namur et du Brabant wallon sont également perturbés, et le réseau du Luxembourg est légèrement impacté. Les 950 circuits de transport scolaire vers l’enseignement ordinaire et spécialisé ne sont pas impactés par cette journée d’actions nationale. Des informations supplémentaires sur les parcours supprimés sont disponibles sur www.letec.be.

Si la SNCB ne s’attend pas à un impact sur le trafic ferroviaire, elle s’attend en revanche à un surcroît de voyageurs en direction de la manifestation. C’est pourquoi la société de chemins de fer mettra en service huit trains supplémentaires pour acheminer des manifestants vers Bruxelles.