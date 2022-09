Manifestation le 5 octobre en faveur d'un accueil de qualité de la petite enfance

Le groupe constitué entre autres de parents, d'enseignants, d'écoles, d'experts et d'organisations d'enseignement plaide pour un plan Marshall, une reconnaissance de l'importance pédagogique des 1.000 premiers jours de vie d'un enfant, de changements structurels et d'investissements dans l'accueil de la petite enfance, en se basant sur les besoins de l'enfant et des parents.

La manifestation sera aussi une façon de rappeler l'existence de la pétition "De eerste 1.000 dagen", porteuse de 29.000 signatures jusqu'ici.