Manifestation devant Tihange 2 pour réclamer la prolongation des centrales nucléaires

Parmi les pro-nucléaires, il y a des militants et d'anciens collaborateurs des sites de Tihange et de Mol. "On a besoin de nucléaire en pleine crise climatique et énergétique" explique Marie-Jeanne Jouveau, de l'association "Les voix du nucléaire", "et on trouve que fermer un réacteur nucléaire qui produit de l'énergie pilotable et décarbonée, c'est un scandale".

"Il faut absolument garder nos 7 centrales nucléaires parce que c'est une énergie propre, bon marché et abondante, et sur laquelle on peut compter" insiste Jacques Marlot, du mouvement citoyen 100 TWh.

"Nos politiques ne voient pas le bout du tunnel mais nous enfoncent et nous conduisent droit au mur. Je ne comprends pas" ajoute Michel Gilles, ancien collaborateur d'Engie.

"C'est une erreur historique, et nos enfants et petits-enfants en souriront peut-être ou auront la grimace parce qu'encore une fois, arrêter des machines qui fonctionnent et qui ne posent aucun problème, ça ne me parait quand même pas très rationnel" conclut Christian Legrain, ancien secrétaire général du centre de recherche nucléaire de Mol.

Un changement de cap en faveur du nucléaire, c'est le souhait profond des manifestants rassemblés ce matin à Tihange.