Manifestation des taxis à Bruxelles ce lundi: le point sur les embarras de circulation

Une manifestation des chauffeurs de Taxi LVC est prévue à Bruxelles ce lundi dès 8h15 à la gare du nord pour ensuite rejoindre le siège de Bruxelles Mobilité, puis le cabinet du ministre-président bruxellois. Le cortège devrait se disloquer peu après 13h00, en conséquence, des embarras de circulation sont donc à prévoir.

Actuellement : on a des files entre l'Avenue Charles Quint et le tunnel Rogier, il y a des files sur ± 4 km (+ 50 minutes perdues ) vers le midi suite à un incident et il y a également des files entre les tunnels Louise et Botanique avec 20 minutes perdues vers BASILIQUE

Pour plus d'information, écoutez nos points radio "mobilinfo" sur "classic21" toutes les 30 minutes et n'hésitez pas à contacter notre call center pour tout incident au 0800.48.400.