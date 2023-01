Manifestation des pompiers : le syndicat SLFP prépare de nouvelles actions

Quelques centaines de pompiers et de membres des services de secours de toute la Belgique se sont réunies vendredi à Arts-Loi, dans le centre de Bruxelles, pour dénoncer leurs conditions de travail et d’admission à la pension (67 ans en 2030). Ils appellent les autorités politiques à "prendre leurs responsabilités" face à la hausse des agressions et au manque de personnel alors que le nombre d’interventions augmente.

Ils déposeront symboliquement leurs équipements de travail avant de se diriger vers différents ministères. La manifestation entraîne des perturbations dans la circulation à Bruxelles.

Le syndicat SLFP avait appelé à la manifestation afin de dénoncer les difficultés des services de secours et un manque général de financement. Ils réclament des sanctions plus sévères pour les agressions des secouristes et un refinancement important des zones de secours ainsi que du SIAMU (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) de la Région de Bruxelles-Capitale. Des arrêts de travail sont prévus dans certaines casernes et la Fédération royale des corps des sapeurs-pompiers de Belgique a également rejoint le mouvement de grève.