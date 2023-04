Manifestation des personnels de l’enseignement : déjà plus d'un millier de personnes rassemblés gare du Midi

Plus d'un millier d'enseignants ont commencé jeudi matin à se rassembler à la gare du Midi, à Bruxelles, pour leur cinquième manifestation en un peu plus d'un an. ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont attendues ce matin dans les rues de Bruxelles. Deux manifestations y sont organisées, l'une de la CSC et l'autre par la CGSP. Après les CPAS et le secteur de la petite enfance, ce sont donc les écoles qui seront perturbées aujourd'hui.

Les personnels de l’enseignement ont été appelés à la manifestation par le SETCa. Des perturbations sont à attendre entre la gare du Midi et la place du Surlet de Chokier dès 9h30.