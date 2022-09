Manifestation des enseignants : des revendications concrètes face à une crise du secteur

Pour les enseignants qui manifestent aujourd’hui, ce manque de mesures durables face aux conditions de travail qui se détériorent contribuerait à accentuer la pénurie des enseignants, et à enfoncer le secteur dans une crise encore plus profonde que celle qui est déjà en cours, et qui les empêche d’enseigner sans difficultés.

Pour tenter une énième fois d’être "écoutés plutôt que d’être seulement entendus", et d’accélérer la mise en place de mesures qui pourraient aider à dépressuriser le secteur, une grande manifestation de l’enseignement est prévue à Namur le 13 octobre prochain.