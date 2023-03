Manifestation des agriculteurs : le point sur vos embarras de circulation

De gros embarras de circulation sont à prévoir dans le centre-Ville de Bruxelles mais aussi pour rentrer dans la Région de Bruxelles-Capitale jusqu’à + /- 16 heures.



Plusieurs TUNNELS sont déjà FERMES

Il s’agit des :

- Tunnel Reyers Centre vers Centre – tunnels Cinquantenaire et Loi vers Centre – tunnel Annie Cordy vers Midi

Évitez les secteurs - de l’avenue du Port, la petite ceinture et le carrefour Arts-Loi.

- Les chaussées de Gand, de Ninove, de Louvain et de Vilvorde

La police de Bruxelles conseille d’utiliser les parkings (P + R) et de prendre les transports en commun.

Actuellement :

On a des files sur la petite ceinture entre la basilique et Yser, sur la petite ceinture avec 20 minutes perdues vers le midi.

Pour rejoindre la capitale :

N 8 Courtrai -- > Bruxelles : files entre Nederbrakel et Roosdaal +1h en direction de Bruxelles

N 9 venant de Lebbeke + 20 minutes vers Bruxelles

N1 venant de Zemst + 20 minutes vers Bruxelles