Manifestation des agriculteurs flamands à Bruxelles : les manifestants rentrent chez eux, pas d'incidents majeurs

La petite ceinture est rapidement devenue embouteillée. De nombreux agriculteurs ont abandonné leurs tracteurs derrière eux une fois passé le tunnel Arts-Loi et se sont dirigés vers le carrefour. La journée s'est globalement déroulée sans incident majeur. Hormis l'explosion de quelques fumigènes et la combustion d'un tonneau de carton et de pneus en caoutchouc, la situation est restée calme.

Avec un certain retard, les agriculteurs ont commencé à regagner leurs pénates vers 16h15. Un retour qui s'annonce long, puisque les tracteurs sont tous alignés les uns derrière les autres.