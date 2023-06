Manifestation contre le projet de loi "anti-casseurs" : les syndicats demandent son retrait "pur et simple"

Syndicats (FGTB, CSC, CGSLB) et organisations de la société civile se sont rassemblés pour manifester contre le projet de loi "anti-casseurs" du ministre de la Justice, Vincent Van Quickeborne, devant son cabinet à Bruxelles mercredi. Quelque 600 personnes étaient présentes, selon un décompte de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Les protestataires se sont réunis le jour de la présentation du projet de loi pour une justice "plus humaine, plus rapide et plus ferme", en commission Justice de la Chambre. L'un des articles du texte permet à un juge d'assortir une peine prononcée pour une série d'infractions commises lors d'un "rassemblement revendicatif" d'une interdiction de manifester.