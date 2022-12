Manifestation contre le projet de digitalisation de l'administration du gouvernement bruxellois

Les associations à l'origine de la manifestation critiquent le projet d'ordonnance "Bruxelles Numérique" actuellement en préparation chez le Ministre Bernard Clerfayt, en charge de la transition numérique. Il prévoit une digitalisation accrue des administrations régionale et locales. Au risque d'aggraver la fracture numérique chez ceux qui ne possèdent pas d'ordinateur ou de connexion internet, qui ne s'en sortent pas dans le dédale des sites web ou qui, plus simplement, ne savent ni lire ni écrire.

Autre critique pointée par les associations, l'augmentation du risque de non recours aux droits en raison de la digitalisation. Au point de mettre en cause les principes d'égalité et de non discrimination garantis par la Constitution.