Manifestation contre l’Evras : environ 1500 personnes rassemblées à Bruxelles

"On nous dit complotistes, non civilisés, brutales", on cherche "à nous imputer les incendies dans les écoles. La désinformation n’est pas de notre côté", a expliqué l’une des responsables qui a pris la parole à la tribune.

Cette manifestation était, comme toutes les manifestations qui se déroulent à Bruxelles, encadrée par la police. Elle intervenait après que des incendies ont touché diverses écoles en région de Charleroi et de Liège. L’OCAM, l’Organe de coordination et d’analyse de la menace, a été chargé d’une évaluation de la menace.

Vendredi, en fin de journée, le Premier ministre, Alexander De Croo, avait expliqué que les services de sécurité fédéraux avaient renforcé le screening de l’ensemble des sites internet relayant des informations sur le guide Evras mis en place par la Fédération Wallonie Bruxelles. Ce screening devait continuer au minimum tout le long du week-end.