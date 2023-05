Manifestation ce matin à Bruxelles, pour les syndicats : "ce qui se passe chez Delhaize pourrait arriver partout"

Djamila travaille depuis longtemps dans le secteur de la distribution. Elle se dit inquiète : "Delhaize est un groupe important et il a lancé une bombe. Et maintenant, ce sont tous les emplois qui sont impactés par son choix".

Michael partage cette inquiétude : "Dans les grands magasins, dit-il, il y a déjà un nombre important de contrats à temps partiel et un nombre de plus en plus conséquent de recours aux étudiants. Le salaire horaire est différent entre un travailleur traditionnel et un étudiant et il y a de plus en plus d’entreprises qui abusent du travail des étudiants. Ça leur coûte beaucoup moins cher".

Les franchisés utilisent beaucoup d’étudiants, de contrats précaires.

Francesco s’interroge aussi beaucoup sur la suite des événements. "Delhaize arrive à faire croire à la population qui rien ne va changer avec la 'franchisation' de ses magasins. Et pourtant, les franchisés utilisent beaucoup d’étudiants, de contrats précaires et ils n’ont pas besoin d’avoir 60-70 personnes dans leur magasin".