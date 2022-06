Manifestation au conseil communal de Verviers contre les classes-conteneurs en Prés-Javais

Conseil communal chahuté hier soir à Verviers. Une quarantaine d'habitants ont manifesté contre le projet d'installation de conteneurs en Prés-Javais. Ces modules sont destinés à accueillir provisoirement les classes de l’école de l’est qui a été fortement endommagée lors des inondations catastrophiques de juillet dernier.

De nombreux riverains sont opposés à l'idée de les installer sur la plaine Lentz, toute proche. Selon eux, c'est le seul terrain de jeux des enfants du quartier. Ils préfèreraient que ces classes-conteneurs soient placées un peu plus loin, dans le parc Marie Louise.

Hier le conseil communal est pourtant resté sur ses positions. Il a voté les conditions de marché pour la location de ces conteneurs, qui seront bel et bien installés sur la plaine Lentz. "On doit installer cette structure scolaire provisoire car on a décidé de ne pas simplement réparer l'école sinistrée mais d'en construire une nouvelle, ce qui prendra un an", précise Maxime Degey, échevin verviétois des travaux: "Et la plaine Lentz, pour des raisons techniques, financières, de sécurité et de proximité est la solution qui nous parait la plus raisonnable. On ne s'est pas levé un matin en se disant: comment va-t-on ennuyer les gens du quartier ? C'est une décision qui va permettre aux équipes pédagogiques et à la direction de l'école d'avoir un outil performant pour pouvoir accueillir la centaine d'élèves dans de bonnes conditions pendant un an. Si tout va bien, ces conteneurs seront installés au mois de novembre. On a encore quelques semaines pour tout organiser et rassurer la population du quartier"

Les autorités communales rappellent que seul le terrain de basket sera occupé par ces conteneurs, le reste de la plaine sera toujours accessible aux habitants du quartier.