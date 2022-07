Manifestation après l'agression à la gare de Tournai

Une vingtaine de militantes et de militants se sont rassemblés ce vendredi 17 juin au matin devant la gare de Tournai vers 7h30. Objectif: sensibiliser le public et dire "non aux violences envers les femmes", suite à l'agression de ce jeudi en gare de Tournai. Selon ce collectif, trois agressions envers des femmes ont eu lieu cette semaine rien qu'à Tournai. Il s'agit du collectif féministe "du 8 mars" qui a réussi à mobiliser rapidement ses membres pour se faire entendre au lendemain du drame de ce jeudi.