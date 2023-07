Manifestation à Londres à l’orée de discussions capitales contre la pollution maritime

L’Union européenne doit proposer l’objectif de zéro émission nette en 2050 avec deux objectifs intermédiaires (-29% en 2030 et -83% en 2040). L'Argentine ou l’Arabie saoudite freinent toujours mais d’autres comme les Émirats arabes unis se sont ralliés à l’idée de neutralité carbone en 2050. Les États-Unis, le Canada, les îles Marshall ou Salomon, veulent aller plus loin : -96% d'ici 2040. Les pays vulnérables au changement climatique et à la montée des eaux, comme les îles-États du Pacifique, veulent des avancées rapides.

Les ONG écologistes de leur côté demandent -50% d'ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2040.

Alors que la marine marchande, qui n’était pas concernée par l’accord de Paris, est fustigée par les ONG pour son retard, ces dernières se montrent inquiètes à l’ouverture lundi des négociations.