Manifestation à Bruxelles : "On veut mettre l’accent sur la responsabilité des pays du Nord par rapport à cette crise climatique"

Ce vendredi se déroule à Bruxelles une nouvelle manifestation pour le climat. Elle a démarré en début d’après-midi à la gare Centrale. L’objectif de cette action est de dénoncer l’inertie face aux changements climatique. Elle est organisée par Fridays For Future et a lieu dans plus de 80 pays, dont la Belgique.

Lucie Morauw, de Youth For Climate, explique les motivations de cette manifestation : "Cette fois-ci on veut mettre l’accent sur les pays du Sud, et surtout la responsabilité des pays du Nord par rapport à cette crise climatique, car 92% des émissions de gaz à effets de serre présent pour l’instant dans l’atmosphère sont dues aux pays du Nord et à leur industrialisation. Donc on a clairement un rôle à jouer dans la résolution de cette crise".