Manifestation à Berlin pour une taxation des riches et l’encadrement des prix

Au moins 3000 personnes, selon police et organisateurs, ont manifesté samedi à Berlin en faveur d’une taxation des plus riches et d’un encadrement des prix des denrées.

Les manifestants, rassemblés derrière une banderole "Redistribuer !", ont défilé en plein centre de la capitale à l’appel de plusieurs organisations de gauche pour protester contre la flambée des prix et des loyers.

Ils réclamaient une taxation des plus aisés pour faire face à la crise et un encadrement des prix des denrées alimentaires, dans le contexte inflationniste provoqué notamment par la guerre en Ukraine.

"L’expropriation, c’est la moitié du chemin" ou "Redistribuer ! Du haut vers le bas", pouvait-on lire sur des pancartes et des banderoles. Le système économique "privilégie les profits plutôt que les besoins des gens", dénonçait une autre banderole.