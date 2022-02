Manifestants dans le cadre du "Convoi de la liberté": la situation s'échauffe sur les Champs-Elysées, la police sort les lacrymos

"On était depuis hier 17h00 sur Paris, tel un cheval de Troie. On était invisibles, on voulait se fondre dans la masse. Moi je suis 'gilet jaune' mais y a beaucoup de primos manifestants. A 13h15, on a décidé de se rejoindre autour de l'Arc-de-Triomphe parce qu'on savait que plusieurs convois étaient là. Les convois en voiture c'était un test. On a d'autres manifestants qui vont venir aujourd'hui. On ne peut pas vacciner de force", a déclaré à l'AFP Laure 57 ans monitrice d'auto-école en Seine-et-Marne "contre le pass vaccinal", en fuyant les lacrymogènes sur les Champs-Élysées.

"Même si Macron le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur", chantaient des manifestants avant d'être dispersés.