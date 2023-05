Manifeast, la revue qui regroupe les restos durables de Bruxelles

La revue Manifeast propose une analyse de ce que l’HoReCa met dans nos assiettes et référence les tables vraiment durables à Bruxelles.

Pour cette première édition, Noémie De Clercq a décidé d’ouvrir nos yeux sur les dessous des restos. Si on est de plus en plus à faire attention à ce que l’on mange chez soi, on a tendance à être moins regardant une fois attablé au resto. "J’ai créé Manifeast pour répondre à un besoin que j’ai constaté chez de nombreux·ses consommateur·rices : celui de trouver des restaurants de qualité et engagés dans l’alimentation durable. C’est pourquoi je suis fière de proposer cette revue mêlant design et sensibilisation qui facilite cette recherche", explique Noémie.

Dans ce 1er numéro de Manifeast, Noémie y aborde la question de l’alimentation et de ses impacts sur l’environnement, tout en montrant qu’il est possible de manger de manière responsable sans exploser son budget. Le but est de donner les clefs pour repérer et encourager la durabilité dans les restaurants que vous fréquentez.

Noémie s’est basée sur une vingtaine de critères pour juger de la durabilité, divisés en trois parties : les critères qui concernent ce qui se mange, ceux liés à ce qui se boit et enfin, ceux qui englobent la partie hors assiettes, comme le bien-être au travail ou le non alimentaire.

Évidemment, vous aurez aussi des bonnes adresses et les fournisseur·se préféré·es des restaurateur·rices interrogé·es ainsi que leur engagement pour des produits sains, de qualité et nourrissants.