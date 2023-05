Manhattanhenge : quand le soleil s’aligne parfaitement avec les rues de New York

Ce mardi 30 mai, des centaines de touristes et New-Yorkais ont pu assister à un phénomène qui se produit deux fois par an : le Manhattanhenge. Munis de leur appareil photo, ils ont pu voir l’apparition du soleil s’alignant parfaitement avec les rues de New York orientées Est-Ouest comme la 42e qui traverse Times Square.

Cet événement astronomique aussi appelé "Solstice de Manhattan", a commencé comme prévu à 20h pour s’achever un peu avant 20h30. C’est à 20h12 précisément que l’étoile de notre système solaire habillé par sa couleur orange s’est élevée au loin avant de disparaître, arrêtant même la circulation, pour capturer ce moment rare.