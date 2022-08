Il y a donc une bonne nouvelle : nous avons les moyens d'agir pour réduire l'apport d'azote qui souille les sols et l'atmosphère. Car d'après une étude de l'Université de Californie, si la population américaine consommait la juste ration de protéines correspondante aux doses recommandées, les taux de rejets d'azote en 2055 pourraient être 27% moins importants qu'aujourd'hui et ce, même si le nombre d'habitants au pays de l'oncle Sam augmente. Les Américains constituent la référence de cette étude tout simplement parce que les Etats-Unis sont parmi les plus grands mangeurs de protéines.

La technologie aussi pourrait aider à éliminer l'azote des eaux usées, jusqu'à 90%. Déjà développée, elle est malheureusement chère à mettre en place. Seulement 1% des eaux usées en Amérique du Nord en bénéficient.