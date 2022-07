Mangez la bouche ouverte, c'est meilleur !

Avouez : il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un dévorant son assiette la bouche ouverte. Comme pour les coudes sur la table, cela fait partie d'une série de manières que l'on apprend très jeune.

Un professeur en psychologie de l'université d'Oxford, Charles Spence, a pourtant confié au très sérieux journal The Times qu'en mangeant la bouche ouverte, on apprécie beaucoup plus les aliments. Cela permettrait de libérer davantage les composés organiques et volatils du contenu de notre assiette, ce qui aurait pour effet d'accroître les odeurs arrivant au nez.

Les arômes atteignent aussi plus facilement le fond de la cavité nasale et nous ressentons davantage les saveurs.

Cette explication scientifique n'est pas tellement nouvelle puisqu'il s'agit déjà de la technique recommandée par les sommeliers pour déguster un vin. En séance d'apprentissage à l’œnologie, on apprend la rétro-olfaction. Cette méthode de dégustation, que l'on identifie facilement grâce au bruit émis par la bouche, consiste à aspirer un peu d'air tout en faisant tourner le vin dans la bouche. Immédiatement, les arômes du nectar sont décuplés au niveau du nez. D'ailleurs, autant il est très mal vu au restaurant de manger la bouche ouverte, autant procéder à la rétro-olfaction lorsqu'un sommelier vient présenter une bouteille est perçu comme tout à fait normal...