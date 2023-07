Manger végan permet de réduire significativement son impact carbone, confirme une étude.

Une vaste recherche s'est intéressée à l'impact de nos habitudes alimentaires sur la planète. Les chercheurs à l'origine de cette étude ont interrogé plus de 55.000 Britanniques en incluant aussi bien les carnivores, les pesco-végétariens que les végétariens et les végétaliens. Bilan des courses : manger végan permettrait de réduire son impact carbone de 75% comparé aux autres modes d'alimentation.

L'étude a également pris en compte les différences entre les modes de production des aliments, en se basant sur l’analyse de données provenant de plus de 38000 exploitations agricoles dans 119 pays. "Les scénarios alimentaires modélisés ne reflètent souvent pas les pratiques alimentaires réelles et ne tiennent pas compte de la variation de la charge environnementale des aliments due à l'approvisionnement et aux méthodes de production", expliquent les chercheurs.