Manger une pizza napolitaine bio et locale du Hainaut : c’est possible !

C’est l’un des symboles culinaires italiens et on en mange dans le monde entier, y compris en Belgique où une forte communauté vit. À Montigny-le-Tilleul dans le Hainaut, Gregory a opté pour la production de pizzas bio et composées de produits locaux.

D’origine italienne, il a lancé sa pizzeria en 2020. Pour commencer, il faut un four napolitain fabriqué selon les règles exigées par ce savoir-faire, mais pour les produits : le local et le bio sont le leitmotiv. "Le bois qui chauffe le four vient des environs des Lacs de l’Eau d’Heure, la charcuterie est une qualité 'porc Ardenne' par soucis du bien-être animal et de consommer local", énumère Grégory Ciarrocchi, le propriétaire de Pizza del Tiglio.

À Découvrir – > le reportage de TéléSambre sur cette pizzeria dans l’émission "Bio Villages"

Et pour trouver les produits, il faut chercher des bonnes adresses "surtout lorsque l’on travaille avec des petites quantités, on se déplace chez les producteurs directement […] On préfère voir les gens, et où ils travaillent", détaille Grégory.

Des quantités limitées volontairement pour limiter le gaspillage : "L’objectif n’est pas de faire du chiffre à tout prix", termine-t-il. Et en ce qui concerne ls boissons, évidemment que le circuit court est aussi privilégié.

La "pizza del tiglio" revendique 80% de produits belges et 60% de bio, avec toujours une volonté d’aller plus loin tout en restant dans le plaisir du produit.