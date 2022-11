Manger ses crottes de nez, une habitude répandue chez les primates (et certains humains)

Parmi elles, les capucins, les macaques, les chimpanzés, les bonobos, les orangs-outans de Sumatra et, bien sûr, les humains. Si certains primates utilisent des outils pour se curer le nez plus efficacement, d’autres comptent sur leurs doigts. C’est le cas de l’aye-aye (Daubentonia madagascariensis), un lémurien natif de Madagascar aux grands yeux et aux oreilles hyper-sensibles.

Cet animal nocturne est également connu pour la taille impressionnante de ses cinq doigts, et plus particulièrement de son majeur. Cet appendice mesure 8 centimètres pour un corps de moins de 40 centimètres. Rien d’étonnant donc à ce qu’il s’en serve pour trouver et attraper les larves xylophages qui se cachent les troncs d'arbres.