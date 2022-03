Manger, se chauffer ou sécher sa maison ? Les sinistrés cumulent les difficultés avec l'augmentation du prix des énergies

Soit on choisit de pouvoir manger fin du mois et de se chauffer, soit on tire l’eau

Le responsable, c’est en partie le déshumidificateur que Sandrine utilise depuis des mois et qui consomme énormément d’énergie, tellement qu’elle a préféré ne plus l'utiliser. "On n’a pas le choix. Un moment donné, c’est soit on choisit de pouvoir manger fin du mois et de se chauffer, soit on tire l’eau et on va beaucoup plus rapidement que prévu. J’ai donc pris la décision de prendre plus de temps pour sécher, mais d’avoir la possibilité de manger et de me chauffer fin du mois".

Pourtant, comme de nombreux sinistrés, elle bénéficie du tarif social. Un prix préférentiel qui toutefois n’échappe à la flambée du marché.