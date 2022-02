Manger sainement à toutes les sauces ? C'est possible !

Souvent associées à des problèmes de surpoids ou de maladies cardiovasculaires, elles ont généralement mauvaise presse. On va parler des sauces et vous proposer des solutions pour les rendre plus saines… Grâce à Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

Les sauces sont souvent savoureuses, aident à rehausser ou adoucir une saveur et pourtant, elles sont souvent déconseillées dans le cadre d'une alimentation saine... Le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne.

Pourquoi déconseille-t-on de manger des sauces ?

Généralement, elles sont très grasses. Mais souvent, elles contiennent des graisses de piètre qualité. Elles sont pauvres d’un point de vue nutritionnel, donc ne contiennent quasi pas de vitamines ou de minéraux, et puis, si elles sont achetées toutes prêtes, elles sont aussi riches en additifs. Et on sait que ceux-ci posent d’énormes problèmes de santé.

Pour pallier tout ça, il y a pleins de pistes vraiment intéressantes. Et bien meilleures en goût pour passer "À table". Commençons par la qualité nutritionnelle. Très facile : beaucoup de légumes, des bonnes épices comme du cumin, de la coriandre, du curcuma, des condiments comme l’oignon, l’échalote ou l’ail. Et le tour est joué. Vous cuisez à la vapeur, par exemple des tomates séchées, des échalotes, du céleri, des carottes, et vous mixez le tout avec des épices, l’ail et un peu d’huile d’olive ou de colza. À servir avec des pâtes bien sûr, mais aussi avec du riz, une volaille, un poisson. Presque tout.

Mayonnaise diététique

Le principe même de la mayonnaise, c’est d’être gras mais le gras, on peut en manger. Tant que c’est modéré et surtout qu’il est de bonne qualité. Donc vous pouvez tout simplement préparer une mayonnaise maison, comme ça elle sera sans additifs. Et utiliser des huiles de qualité comme une bonne huile d’olive ou de colza. Et on peut bien sûr donner toutes sortes de goûts en ajoutant du persil, ou du basilic, de la coriandre, de l’ail, etc.

On peut faire une sorte de mayonnaise, avec très peu d’huile et même sans œuf. Vous utilisez des amandes blanches que vous allez mixer. Mais il faut un très bon blender, très puissant, pour que ce soit lisse. Amandes blanches, quelques càs d’huile d’olive, 2 càs de vinaigre de pomme, des feuilles de basilic, un peu de sel. Délicieux avec une viande blanche ou une volaille.

En 30 secondes, vous pouvez préparer une émulsion délicieuse. En mixant tout simplement une botte de coriandre, 3 càs d’huile de colza, 2 càs de sauce tamari (une sauce soja fermentée) et du jus de citron. Excellent avec un poisson vapeur. Ou alors, très frais aussi, un coulis d’avocat et de pamplemousse. Une autre encore, consiste à juste mélanger de l’huile d’olive, du jus de citron, du persil et de l’ail avec des olives noires hachées. C’est divin.

Être créatif pour manger sainement

Pour manger sainement, Véronique Liesse ajoute qu'il suffit d’avoir un peu de créativité : "On peut mixer des champignons cuits pour faire une sorte de sauce blanche, utiliser du tofu soyeux à la place de la crème, du yaourt, choisir des ingrédients pleins de saveur comme des bâtons de citronnelle, du gingembre, ou des oléagineux. Par exemple, on peut faire une sauce hollandaise avec des noix de cajou et des navets. Donc la recette, c’est vraiment ça. Faire du "maison", utiliser un maximum de légumes, des épices, des herbes aromatiques, des bonnes huiles si nécessaires."