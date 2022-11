Manger plus le soir fait-il vraiment grossir ?

Est-ce que les calories consommées le matin sont mieux brûlées que celle du soir ? Oumaïma Kasmi répond à la question dans le 6/8 à l’aide d’une nouvelle étude.

Des études réalisées sur des rats ont déjà comparé la dépense énergétique selon l’horaire des repas, et manger plus de calories le matin et moins le soir était effectivement corrélé à une dépense énergétique plus importante.

Une étude récente a posé la même question chez l’homme. Trente personnes obèses ou en surpoids, ont été réparties en 2 groupes : les mangeurs du matin et ceux du soir. Les premiers consommaient un maximum de calories le matin, les seconds faisaient l’inverse.

Durant quatre semaines, les chercheurs ont utilisé des outils précis pour mesurer les calories brûlées au repos, la dépense après les repas, et la dépense énergétique totale sur la journée.