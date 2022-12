Manger durable pour les fêtes, l’alternative possible avec des produits locaux

Le réveillon de Noël, c’est dans quatre jours. Si vous n’avez pas encore prévu de repas, c’est peut-être l’occasion de penser à un menu de réveillon durable. Pour vous donner quelques idées et quelques conseils, Céline Biourge est allée faire ses courses du côté de Namur avec Renault De Bruyn, spécialiste de l’alimentation et des déchets chez éco-consommation.

Cette asbl encourage des choix de consommation et de comportements respectueux de l’environnement et de la santé. "On peut soit essayer de faire un menu classique mais essayer de choisir ses ingrédients de manière la plus durable possible. Soit on essaye d’aller un peu plus loin avec un menu alternatif", explique Renault De Bruyn.