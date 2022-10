Manger deux repas chauds par jour est mauvais pour la santé : mythe ou réalité ?

En résumé

On peut manger deux fois chaud, ou deux fois froid. L’idée, c’est de dire qu’on peut manger des féculents chauds ou froids (du pain, du riz, des pâtes, du sarrasin, du quinoa etc.), midi et soir. Que l’on peut manger des légumes également deux fois - chauds ou froids aussi. Et que dans l’idéal, une portion normale de viande ou poisson c’est 150 à 200g selon votre taille, et qu’on les répartit comme on veut. Sur un ou deux repas, et même dès le matin.

La température, c'est plus une question de préférence personnelle, selon la saison, la météo, ou votre ressenti. On a plus souvent envie de manger froid quand il fait très chaud et inversement. Ça peut aussi être une question pratique, selon que l’on a un frigo ou pas à disposition et selon l’endroit où on mange. Mais tout reste bon à prendre tant que c’est équilibré, conclut Véronique Liesse.

