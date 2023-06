Manger des piments et du chocolat pour réduire les effets du décalage horaire ?

Les chercheurs ont conclu que l’aspect culinaire ne devait pas être pris à la légère. Généralement, on aborde la question des menus d’un point de vue purement gustatif, en rappelant que le goût et l’odorat sont altérés dans les airs. Selon les chercheurs, les choix des menus devraient aussi être réfléchis pour aider les passagers à s’endormir. Durant ces expériences, les scientifiques australiens ont ainsi "encouragé le réveil et le sommeil en utilisant des plats spécifiques, notamment du poisson et du poulet associés à des glucides à action rapide, ainsi que des aliments réconfortants comme des soupes et des desserts à base de lait", indique l’étude. La raison est simple à saisir : il s’agit de favoriser la production d’un acide aminé, le tryptophane, pour faciliter l’endormissement.

Cependant, le contenu des menus ne fait pas tout, les plateaux ont aussi été distribués à des moments prévus pour s’aligner avec l’horloge biologique des passagers.

Depuis le lancement en 2021 du plus long vol du monde sans escale entre Singapour et New York, opéré par Singapore Airlines, la question du bien-être à bord devient de plus en plus centrale.