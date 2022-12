Manger des insectes pour sauver la planète

A travers divers ateliers (conférences, dégustations, visite d’un insectarium…), les jeunes ont pu découvrir les enjeux de l’entomophagie : "les insectes ont beaucoup d’avantages, ils sont riches en protéines mais aussi en oméga 3 et 6 qui sont des acides gras très importants pour la nutrition humaine. L’idée c’est de dire que les insectes peuvent être utilisés comme complément à la viande bovine ou à tout autre type de viandes et de pouvoir changer notre consommation qui est peut-être trop orientée vers les protéines animales", explique Mathias Gosselin, professeur et chercheur.

Consommer des insectes de manière plus régulière permettrait aussi de diminuer les émissions de gaz à effets de serre et les déplacements : "Il y a un avantage au niveau de la consommation locale puisqu’on peut produire des insectes chez nous. Il y aurait beaucoup moins de déplacements entre l’endroit de production et l’endroit de consommation."