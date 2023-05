Manger des brocolis peut limiter les allergies cutanées, selon une étude.

Manger des brocolis ou du chou permettrait de limiter la sévérité des allergies cutanées, indique une étude présentée par l'Inserm, qui souligne l'importance d'une alimentation équilibrée pour les patients souffrant de ces réactions de la peau.

Dans cette étude publiée dans la revue scientifique anglophone eLife, des chercheurs et chercheuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Institut Curie ont d'abord montré que l'absence dans l'alimentation de composés que l'on retrouve dans certains légumes, en particulier les brocolis et les choux, pouvait aggraver les allergies cutanées dans des modèles animaux.