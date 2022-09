Manger de la viande ne dépend pas uniquement de "ce que l’on a dans le porte-monnaie"

Toutefois, sachant que le pouvoir d’achat dépend aussi du niveau du revenu et du niveau des prix, les ménages les plus modestes sont plus sensibles aux prix de la viande, surtout bovine, a révélé cette étude de 2013.

Si les groupes à faibles revenus n’achètent pas moins de viande que les groupes à revenus plus élevés, ils achètent des morceaux moins chers et plus gras.

Nicole Darmon et Adam Drewnowski (Nutrition Reviews – 2015)

Avec l’augmentation du prix de la viande, les classes les plus précaires vont également consommer des produits carnés à plus faibles valeurs nutritives. C’est qu’ont montré les auteurs de cette étude publiée dans Nutrition Reviews en 2015 : "si les groupes à faibles revenus n’achètent pas moins de viande que les groupes à revenus plus élevés, ils achètent des morceaux moins chers et plus gras".

De manière générale en Belgique, "il a été démontré que les régimes alimentaires plus sains (c’est-à-dire plus proches des recommandations alimentaires) étaient en moyenne plus coûteux" lit-on dans une étude publiée en novembre 2021 dans le Journal de l’Académie de nutrition et de diététique.