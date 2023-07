Manger de la pastèque 100% wallonne, c'est possible

Le climat change, ce n’est pas un secret, on cultive du raisin pour en faire du vin ou des bulles alors pourquoi pas des fruits exotiques. Laurent Born s’est lancé dans la culture de la pastèque il y a 5 ans.

La pastèque, c’est un cucurbitacée. Et cet été, la récolte promet d’être particulièrement fructueuse. Ce maraîcher d’Anthisne s’est lancé il y a quelques années dans la production et ses pastèques se sont bien adaptées à nos terres wallonnes.

Laurent Born est maraicher depuis plus de 25 ans. Il cultivait déjà le melon. Il a commencé timidement avec quelques plants de pastèque. Une expérimentation qui n'en n'est plus vraiment une aujourd’hui. C’est clairement un effet du réchauffement climatique et d'un été particulièrement propice.

Des pastèques juteuses

Les pastèques sont cultivées dans un tunnel, sous une bâche donc, à l'abri de la pluie. Et pour Laurent Born, les pastèques belges n'ont pas à rougir devant leurs cousines du Sud de la France ou d'Espagne. L’avantage c’est qu’en Belgique la pastèque est cueillie à maturité contrairement aux pastèques qui viennent en camion frigorifié.

Pour vérifier que sa pastèque est parfaite, il la tapote sur le cul, si elle sonne sourd, ça veut dire qu'elle est bien pleine et qu'elle est bien juteuse, bien gorgée. Quand une pastèque sonne creux, ça veut dire qu'elle n'est pas mûre.

La pastèque n'a que des vertus

La culture de la pastèque est très ancienne et attestée dans l'Égypte antique, il y a plus de cinq mille ans, les paysans avaient coutume d'offrir de la pastèque aux voyageurs pour étancher leur soif. La pastèque a été introduite en Espagne par les Maures, en Amérique avec les premiers colons au XVème siècle. Elle est très appréciée dans les pays chauds où elle pallie en partie le manque d'eau. Les pépins de la pastèque contiennent de la vitamine C. Grâce à sa richesse en eau, la pastèque est l'un des fruits les moins caloriques et les moins riches en sucre. Sa pulpe est diurétique et contient très peu de fibres.

L’année passée, il en a récolté près de 5000 et d’année en année, c’est exponentiel. Et ses pastèques se vendent comme des petits pains. La récolte a lieu tout l’été. Y a plus qu’à déguster.