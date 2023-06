Manger dans une galerie d’art : le bon plan qui mélange culture et gastronomie

Si vous êtes à la recherche d’un restaurant insolite, Juliette Grégoire, chroniqueuse lifestyle et découverte dans Le 6/8, a le bon plan pour vous : manger dans une galerie d’art entouré d’œuvres d’un artiste émergent !

Déguster de délicieux plats dans une galerie d’art pour admirer les œuvres exposées… et pourquoi pas les acheter, c’est possible grâce aux Tablées Signées. Un concept de soirées exclusives organisées par Margot Moons à Ixelles.

Juliette Grégoire a testé pour vous et s’est rendue à la deuxième édition qui s’est déroulée dans la galerie Nadine Feront à Ixelles.

"C’est une très belle maison d’époque, donc le cadre seul est déjà très joli. Ce soir-là, c’est le Chef Kevin Perlot du restaurant Vertige qui était aux commandes de la cuisine, et l’artiste qui exposait était Marianne Goffard. Nous avons donc pu découvrir ses œuvres circulaires hypnotisantes et colorées tout en buvant un petit verre et en dégustant de délicieux plats."

Le chef invité cuisine devant vous, et l’artiste est présent à la soirée pour pouvoir répondre à vos questions.