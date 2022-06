Manger bio : est-ce vraiment meilleur pour la santé ?

96% des Belges achètent au moins un produit bio par an, et deux Belges sur trois achètent leurs produits bio en grande surface. Mais manger bio, est-ce forcément mieux ? Le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

En 2021, les dépenses des ménages belges pour des produits bio ont augmenté de 4,6% par rapport à 2020, avec + 0,5 % en Wallonie. On parle de + 113 % entre 2010 et 2020. Le bio correspond donc à une attente des consommateurs de mieux manger mais est-ce forcément mieux ? Le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne.

Il y a 2 aspects importants à aborder quand on parle de bio. Est-ce mieux pour la santé d’une part, et le bio est-il vraiment bio ? Car il y a de plus en plus de méfiance par rapport aux produits bio, et par rapport aux aliments de façon générale.

Qu’est-ce qui fait que le bio est mieux pour la santé ?

Les pesticides de synthèse ne peuvent pas être utilisés durant la production. Ce qui n’exclut pas la présence de résidus à l’arrivée. Il faut préciser que le cahier des charges, donc les exigences sont identiques pour les pays de l’Union Européenne (il est actuellement en révision), mais qu’il y a des pesticides interdits en Europe, qui sont retrouvés sur des produits venant de plus loin car la commission considère que ces substances sont indispensables à la production ou aux conditions climatiques locales. Donc premier conseil, favoriser le bio européen, et même belge puisqu’il est fortement recommandé de manger local.

Les aliments sont souvent - du moins pour ce qui concerne les fruits et légumes - plus riches en nutriments. Ils contiennent donc plus de vitamines, minéraux, et surtout des antioxydants. L’aliment devant se défendre par rapport à certains agresseurs, va développer certaines défenses, et notamment des antioxydants, du zinc.