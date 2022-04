L’établissement sert des plats de saison dans un décor épuré.

Bien entendu, les places près de la fenêtre sont privilégiées par les clients. Il faut être parmi les premiers à réserver pour avoir la chance de manger le plus proche des baies vitrées. Si vous n’avez pas cette chance, un étage inférieur vous fera tout autant profiter de la vue après le repas.

Dans l’assiette, vous pouvez opter pour le Menu terroir, idéal pour les touristes : tomate crevettes revisitée, vol-au-vent et gaufre de Bruxelles. Le dessert qui vous fera perdre la boule ? La merveilleuse boule surprise, servie avec coulis de chocolat, contenant framboise et meringue.

Prix : 48€ pour le Menu terroir. Ajoutez 22€ pour les vins et le café. Les autres menus et plats à la carte coûtent un peu plus cher. Autre alternative, le lunch trois services à 38€. Certes les prix sont un peu plus élevés qu’un restaurant classique, mais ils restent raisonnables pour le lieu et pour une cuisine gastronomique.